حصيلة شهداء وجرحى مسيرات العودة منذ انطلاقها في فلسطين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – فلسطين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات العدو الصهيوني بحق المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس 2018.

وأكدت الوزارة، أن شهداء المسيرات وصل إلى 272 فلسطينيا منهم 54 طفلًا، و6 إناث، ومسن واحد، مضيفه أن عدد الإصابات التي حوّلت للمستشفيات بلغت 16888 إصابة، من بينها 3393 طفلًا، و1103 سيدات، خلال العام الأول من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

ومن حيث درجة الخطورة، فمنها: 551 إصابة خطيرة، و7126 متوسطة، و9321 طفيفة، ومن حيث النوع: 6929 إصابة بالرصاص حي، و890 بالمعدني المغلف بالمطاط، و2441 جراء اختناق بالغاز، و2065 شظايا وإصابات مختلفة.

أما من حيث مكان الإصابة، فمنها: 1612 بالرأس والرقبة، 772 بالصدر والظهر، 662 بالبطن و الحوض، 2359 أطراف علوية، و8077 أطراف سفلية، و3318 أماكن متعددة.

وأظهر التقرير أن عدد حالات البتر طوال فترة المسيرة بلغ 136 حالة، منها 122 حالة أطراف سفلية، 14 حالة أطراف علوية.

وأوضحت الإحصائية أن العدو خلف ثلاثة شهداء جراء استهدفه للطواقم الطبية، وهم: الشهيد المسعف موسى أبو حسنين، والشهيدة المسعفة رزان النجار، والشهيد عبد الله القططي، إضافة لـ 665 إصابة مختلفة، وتضرر جزئي في 117 سيارة إسعاف.

كما أن استهداف العدو للصحفيين، خلف شهيدين، وهما: الشهيد ياسر مرتجى، والشهيد أحمد إبو حسين، و347 إصابة مختلفة.

وفيما يلي نص الإحصائية:

الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات العدو الصهيوني بحق المشاركين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة منذ 30/3/2018

مركز المعلومات:

272 شهيد و 16800 إصابة مختلفة منها 16027 إصابة تم تحويلها للمستشفيات.

من الشهداء /

54 طفل

6 اناث

1 مسن

من الإصابات التي وصلت للمستشفيات:

3393 طفل

1103 سيدة

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104 مسن

درجة الخطورة في الاصابات:

551 خطيرة

7126 متوسطة

9123 طفيفة

تصنيف الاصابات:

69229 رصاص حي

890 معدني مغلف بالمطاط

2441 اختناق بالغاز

2869 شظايا وإصابات مختلفة

مكان الإصابة في الجسم:

1612 بالرأس و الرقبة

772 بالصدر و الظهر

662 بالبطن و الحوض

2359 أطراف علوية

حالات البتر 136 إصابة منها:

122 أطراف سفلية

14 أطراف علوية