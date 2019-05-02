السعودية تنقذ البحر الأحمر من كارثة

التحرير أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إن المملكة تلقت طلبا إيرانيا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة، التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة، بحسب "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت الشركة...

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