حقيقة حذف 10 ملايين مواطن من بطاقة التموين بعد رمضان

التحرير كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، حقيقة الأنباء التي ترددت حول اتجاه وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان باعتبارهم غير مستحقين للدعم، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تماما، وأنه لا صحة على الإطلاق للأنباء التي تشير إلى حذف 10 ملايين مواطن من البطاقات التموينية عقب انتهاء شهر رمضان، مشددة على لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني.

وأوضحت وزارة التموين، أن عملية الاستبعاد تتم وفقا...

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