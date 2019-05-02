مسؤول أممي: قصف مناطق بشمال غرب سوريا بالبراميل المتفجرة هو الأعنف منذ أكثر من عام

اعتبر المنسق الاقليمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن "استهداف المنشآت الطبية في شمالي غرب ​سوريا​ بالبراميل المتفجرة هو الأسوأ منذ 15 شهرا".

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