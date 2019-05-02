لاريجاني: الاميركيون يأخذون المال من السعودية ويهينون مسؤوليها

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ "أننا لم نقف امام ​اميركا​ فانها ستتقدم خطوات وتتخذ اجراءات اسوأ من النهج الذي تتخذه تجاه ​السعودية​، حيث اننا اليوم نشهد بان الاميركيين ياخذون المال من السعودية ويهينون مسؤوليها في الوقت ذاته".

واشار لاريجاني الى "انسحاب اميركا من ​الاتفاق النووي​ وشروط ترامب الـ 12 ​الجديدة​ للتفاوض مع ​ايران​"، قائلا: "ان هذه الشروط مذلة لحقوق الشعب الايراني لذا علينا الوقوف امامها وان نتحلى بالصبر والصمود وفي هذه الحالة سيتراجع الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن شروطه".

ولفت إلى أن "الشعب الايراني الابي يرفض شروط ترامب المذلة التي وضعها للتفاوض مع ايران للوصول الى اتفاق جديد بدل الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "اننا لم نقف امام اميركا فانها ستتقدم خطوات وتتخذ اجراءات اسوأ من النهج الذي تتخذه تجاه السعودية، حيث اننا اليوم نشهد بان الاميركيين ياخذون المال من السعودية ويهينون مسؤوليها في الوقت ذاته".