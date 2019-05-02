مادورو: القوات المسلحة موحدة أكثر من أيّ وقت مضى

أكد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن "​القوات المسلحة​ موحدة أكثر من أيّ وقت مضى"، مشيراً إلى أنه "حان وقت القتال واعطاء مثال للتاريخ والعالم أن القوات الفنزويلية ثابتة وموحدة وقانونية".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ قد أعلن يوم الثلاثاء من قاعدة عسكرية في ​كراكاس​، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في ​الجيش​ الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

فيما دانت ​الحكومة​ الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.

كما أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز فشل محاولة الإنقلاب العسكري على مادورو، مؤكداً أن الأوضاع هادئة في البلاد.