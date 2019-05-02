المحكمة العليا بالسعودية دعت المسلمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء السبت

لفتت ال​محكمة​ العليا في ​السعودية​ إلى أنّ "نظرًا لما تضمّنه قرار المحكمة العليا رقم 119 في 2 / 8 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى، من أنّه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ رغم ترائيه، وقد تضمّنت محاضر لجان الترائي أنّ السُحب كانت تغطّي معظم أجواء المراصد تلك الليلة؛ وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، فإنّ المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرّي رؤية هلال ​شهر رمضان​ المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى".

وأوضت في بيان، أنّه "إن لم يرَ، فيتحرّى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق للثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

ورجت المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير "إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".