نوفاك: روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في أيار منسجما مع الاتفاق العالمي

أكد وزير الطاقة الروسي ​ألكسندر نوفاك​ أن "​روسيا​ ستبقي إنتاجها ​النفط​ي في أيار منسجما مع الاتفاق العالمي"، مشيراً إلى أن "روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في نيسان عن مستويات تشرين الأول 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية".

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