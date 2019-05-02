رئيس وزراء اليابان أعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية من دون شروط

كشفت صحيفة "سنكاي شيمبون" اليابانية، أنّ "رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعرب عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون"، سعيًا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين المتجاورين اللذين هما في حالة نزاع.
ولفت آبي إلى "أنّني أريد أن التقي جونغ أون من دون شروط وأن أتحدّث بصراحة معه بذهنية منفتحة". مؤكّدًا أنّ "من المهمّ جدًّا لبلادنا أن نكون سبّاقين في إدارة هذا الملف". ةركّز على "أنّنا لن نتغلّب على انعدام الثقة المتبادلة بين اليابان وكوريا الشمالية، إلّا إذا قابلت الرئيس الكوري مباشرة".
ونوّه إلى "أنّني آمل أن يكون زعيًما يستطيع اتخاذ قرار استراتيجي وأن يبدي مرونة حيال الأفضل لبلاده".
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