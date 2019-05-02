رئيس وزراء العراق اختتم زيارته إلى ألمانيا متوجها إلى فرنسا

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي​ أنّ الأخير "اختتم زيارته إلى ​ألمانيا​ متوجّهًا إلى العاصمة الفرنسية ​باريس​".

وكان عبد المهدي قد غادر يوم الإثنين بغداد، متوجّهًا إلى ألمانيا وفرنسا ضمن زيارة رسمية.

وفي 19 ميسان الماضي، عاد رئيس الوزراء إلى بغداد، مختتمًا زيارته إلى ​السعودية​ الّتي استمرّت يومين، والتقى خلالها عددًا من المسؤولين من بينهم ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.