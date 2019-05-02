رئيس وزراء العراق اختتم زيارته إلى ألمانيا متوجها إلى فرنسا

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنّ الأخير "اختتم زيارته إلى ألمانيا متوجّهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس".
وكان عبد المهدي قد غادر يوم الإثنين بغداد، متوجّهًا إلى ألمانيا وفرنسا ضمن زيارة رسمية.
وفي 19 ميسان الماضي، عاد رئيس الوزراء إلى بغداد، مختتمًا زيارته إلى السعودية الّتي استمرّت يومين، والتقى خلالها عددًا من المسؤولين من بينهم ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
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