البنتاغون: سنواصل المحادثات مع تركيا بشأن الآلية الأمنية على الحدود مع سوريا

أكد الناطق باسم ​وزارة الدفاع​ الاميركي "اننا سنواصل المحادثات مع ​تركيا​ بشأن آلية أمنية على الحدود مع ​سوريا​ تأخذ في الحسبان المخاوف التركية". وكان وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ قد لفت إلى "إننا نقترب من الاتفاق مع ​واشنطن​ على ​تفاصيل​ منطقة آمنة في سوريا"، مطالباً واشنطن بإعادة النظر في عقوباتها على ​النفط​ الإيراني.

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