السنيورة التقى وفدا من المعهد العربي للتخطيط

استقبل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ وفدا من المعهد العربي للتخطيط الذي يزور ​لبنان​ في هذه الفترة برئاسة الدكتور حسين الطلافحة وقد تركز البحث على مجريات ونتائج مؤتمر توفير فرص العمل للشباب اللبناني والعربي في سوق العمل المحلي والدولي والخليجي : التحديات والحلول المستدامة، والذي انعقد في السراي الكبير الاسبوع الماضي، اضافة الى تقييم نتائج دورة تدريب المدربين على ريادة الاعمال وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جرت بالتعاون مع ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​الشمال​. اضافة الى البحث في مشاريع اخرى يعمل عليها المعهد.

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