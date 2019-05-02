لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "في ظل إصرار ​وزارة الطاقة​ على تمرير خط ​التوتر العالي​ فوق الأرض في ​المنصورية​ - ​عين سعادة​، تستمر معركتنا مع الأهالي في رفض هذا المخطط غير المبرر والعناد و التعاطي الهش مع صحة وسلامة سكان المنطقة. دور ​الحكومة​ حماية المواطنين لا ​القضاء​ عليهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: دور الحكومة حماية المواطنين لا القضاء عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.