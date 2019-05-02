صدر عن بلدية الهبارية في قضاء حاصبيا قرارا منعت بموجبه الصيد ابتداءا من اليوم وحتى تاريخ 1/7/2019 وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وعدم قتل الطيور خلال هذه الفترة التي تعتبر فترة تكاثرها.
وأشار رئيس البلدية أيمن شقير إلى أن "دوريات الشرطة على تجوال دائم في منطقة الهبارية العقارية لتنفيذ هذا القرار وملاحقة كل من تسول له نفسه مخالفة هذا القرار".
كانت هذه تفاصيل خبر قرار لبلدية الهبارية يمنع الصيد ابتداءا من اليوم وحتى تاريخ 1/7/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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