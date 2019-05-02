قرار لبلدية الهبارية يمنع الصيد ابتداءا من اليوم وحتى تاريخ 1/7/2019

صدر عن بلدية ​الهبارية​ في قضاء ​حاصبيا​ قرارا منعت بموجبه ​الصيد​ ابتداءا من اليوم وحتى تاريخ 1/7/2019 وذلك بهدف الحفاظ على ​البيئة​ وعدم قتل ​الطيور​ خلال هذه الفترة التي تعتبر فترة تكاثرها.

وأشار رئيس ​البلدية​ ​أيمن شقير​ إلى أن "دوريات ​الشرطة​ على تجوال دائم في منطقة الهبارية العقارية لتنفيذ هذا القرار وملاحقة كل من تسول له نفسه مخالفة هذا القرار".