دريان التقى وفدا من منسقية بيروت في تيار المستقبل

استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وفدا من منسقية ​بيروت​ في ​تيار المستقبل​ برئاسة سامر سوبرة.

وأشار بعد اللقاء إلى انه "قمنا بزيارة سماحته للتهنئة بقرب حلول ​شهر رمضان​ المبارك، واللقاء مع سماحته دائما يكون غنيا، تناقشنا بأمور عدة وخاصة في القضايا المتعلقة ببيروت معيشيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا، ووضعناه بأجواء العمل في المنسقية والتوجه الذي سنسير عليه في المرحلة القادمة، سمعنا توجيهاته وإرشاداته، وكان لدينا إصرار لتوحيد الصف والكلمة والرأي وهذا الذي سيعطينا دفعة للتقدم الى الأمام، داعين الله عز وجل ان يكون شهر خير على المسلمين خاصة واللبنانيين عامة".

واستقبل مفتي الجمهورية سفير لبنان في ​المغرب​ ​زياد عطا الله​ الذي بحث معه الأوضاع العامة.