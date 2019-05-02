قوى الأمن: تدابير سير اعتبارا من عصر اليوم ولمدة 3 أيام في طرابلس

كشفت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتزفيت الطريق الممتد من ​ساحة النور​ في ​طرابلس​ حتّى مطعم "I Like" على المسلك الغربي، وذلك اعتبارًا من الساعة 16:00 من عصر اليوم 02 أيام 2019 ولمدّة 3 أيام".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير كليًّا وتحويله على المسلك الشرقي بالاتجاهين، وإلى الطرقات الفرعية المجاورة"، مركّزةً على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".