اقفلت مكاتب ​الضمان الاجتماعي​ ومؤسسة ​اوجيرو​ ومكاتب ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ابوابها في قضاء ​الهرمل​، تلبية لدعوة اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​. كما اعلنوا الاضراب مدة ثلاثة ايام تنفيذا لقرار النقابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر إقفال مكاتب الضمان واوجيرو ومؤسسة الكهرباء في الهرمل التزاما بالاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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