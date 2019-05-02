جرحى بإصطدام سيارة فان لنقل الركاب بعمود إنارة على طريق عام الهرمل

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "وقوع عدد من الجرحى في إصطدام ​سيارة​ فان لنقل الركاب بعمود إنارة على طريق عام ​الهرمل​ القصر في محلة ​المنصورة​، وإصابة بعضهم حرجة"، مشيرةً إلى أنه "عملت ​فرق الإسعاف​ التابعة للصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى ​المستشفيات​ وشهدت المحلة ​زحمة سير​ خانقة".

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