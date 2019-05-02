ريفي: اليأس حوّل الوطن الى منفى

اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مقتل الطفل دانيال العلالي في ​بلجيكا​ مأساة كبيرة تدعو للتعمق في واقعنا الذي أجبر بعض اللبنانيين على التفتيش عن لجوء وسط المخاطر من أجل بناء مستقبل لعائلاتهم واليأس حوّل الوطن الى منفى، فحذار من الواقع المؤلم ومما هو آت. كل التعازي بالطفل الشهيد والرحمة له والصبر والسلوان لعائلته".

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