أعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، في بيان أنه "توضيحا لموضوع التسرب النفطي قبالة الشاطئ في جدرا، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبعد معاينة معمل ​الجية​ الحراري ومحيطه من قبل فريق من مديرية الإنتاج وفريق من المراقبة العامة في المؤسسة، لم يتبين وجود أي تسرب لمادة الفيول اويل سواء على الشاطئ المحاذي للمعمل أو من أي من منشآته، كما أن متعهد صيانة واستثمار الخط البحري أكد عدم حصول أي تسرب خلال عملية تفريغ ​باخرة​ الفيول اويل حمولتها مؤخرا في خزانات المعمل. وبالتالي فإن معمل الجية الحراري ليس هو مصدر التسرب، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية كافة بهذا الأمر. وتجدر الإشارة إلى أن محيط المعمل يخضع باستمرار للمراقبة اليومية من قبل الفنييين العاملين فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء لبنان: لا تسرب نفطيا من معمل الجية الحراري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.