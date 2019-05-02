الشيخ قبلان دعا إلى التماس هلال شهر رمضان غروب يوم الاحد

دعا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ المؤمنين إلى "التماس هلال ​شهر رمضان​ للعام 1440 هـ غروب يوم الاحد الموافق في 5/5/2019"، مشيراً إلى أنه "على كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس سماحة الإمام قبلان اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس الساعة الثامنة والنصف من مساء الاحد، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان".

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