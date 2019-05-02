25 صورة لأنفاق قناة السويس.. العبور إلى سيناء في 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قالت مصادر مطُلعة، أنه من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام قليلة، أنفاق الإسماعيلية

التي تسعى من خلالها الدولة لربط سيناء بقلب الوطن عبر مدن القناة.

ويتزامن هذا الافتتاح مع الذكرى الـ37 لتحرير سيناء، حيث تستعد هيئة قناة السويس منفذ المشروع، للتشغيل

التجريبي لهذه الأنفاق.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن الشركات المنفذة للمشروع استطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم

من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات لتنفيذ المشروع، حيث ساهم في عملية حفر الأنفاق 2500 عامل مصري، بالإضافة إلى خبرة عالمية، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 11 مليار جنيه.

الرحلة من أرض الفيروز إلى مدن القناة كانت تستغرق ساعة أو ما يتجاوز ذلك بسبب التكدس والزحام وقلة

المعديات، لكن بعد افتتاح الأنفاق يمكن الانتقال من الإسماعيلية إلى سيناء في رحلة تستغرق 10 دقائق عبر أنفاق يبلغ طولها 8520 مترًا، تمر تحت قناة السويس بعمق يصل إلى 53 مترًا، بحسب المصادر.

وكشف المصادر عن رحلة العبور إلى سيناء عبر الأنفاق، حيث تبدأ السيارة من المنطقة الأمنية خارج النفق

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والتي تحتوي على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالي 20 نقطة في الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية، وخصصت إدارة النفق 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل

والأتوبيسات.

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء تفتيش السيارة يمكنها الذهاب إلى بوابة دفع الرسوم (الكارتة) والتي

تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق وبذلك لن يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وأن منطقة دفع الرسوم والتفتيش تحتوي على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات.

وأشارت إلى حرص الدولة أثناء تنفيذ مشروع أنفاق الإسماعيلية، على وجود كل معايير الأمن والسلامة المهنية،

حيث يوجد داخل كل نفق كاميرات مراقبة تعتمد خاصية التصوير الليلي، بالإضافة إلى منظومة متكاملة لمكافحة الحريق و23 غرفة طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي

الطريق بعرض نصف متر لحماية جسم النفق من أي تصادم.

وأكدت المصادر أنه تم تحديد السرعة للسيارت بـ 60 كيلو متر/ساعة، مراقبة بالردار، ويحتوى كل اتجاه

فى النفق على حارتين لمرور السيارات.