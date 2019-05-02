"نادي ضباط ومجمع محاكم".. مدبولي يقرر تخصيص أراضي لإقامة منشآت عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 18 الصادر بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019، عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء، بتخصيص مجموعة من الأراضي، لإقامة عدة منشآت عليها، مثل: المدارس، ملاعب، مساجد، مشروع إسكان اجتماعي، ومجمع محاكم.

وجاءت القرارات كالتالي:

- القرار رقم 738 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 403 متر مربع، تقع أمام مبنى المرور بمركز ومدينة طنطا، محافظة الغربية، بالمجان؛ لإقامة بمنى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

-القرار رقم 742 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500 متر مربع، بطريق الخارجة/ أسيوط، مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لإقامة مقر لفرع الهيئة عليها.

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-القرار رقم 743 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 136 متر مربع، بخوض رزقة الشهيد نمرة 3، خلف مكتب البريد، مدينة السنبلاوين، محافظة الدقهلية، بإيجار اسمي مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا؛ لإقامة مبنى لهيئة النيابة الإدارية.

-القرار رقم 744 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4278 متر مربع، بزمام مدينة السنطة "السنطة البلد"، محافظة الغربية، بالمجان؛ لإقامة إسكان اجتماعي عليها.

-القرار رقم 745 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6535 متر مربع، بزمام دمو بمركز الفيوم، محافظة الفيوم؛ لإقامة نادي لضباط الشرطة عليها.

-قرار رقم 747 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10.000 متر مربع، بمدينة الفرافرة، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد، بالمجان؛ لإقامة مجمع المحاكم بمختلف مسمياتها ودرجاتها، بالإضافة إلى إقامة مأمورية للشهر العقاري.