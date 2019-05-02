"البحوث الإسلامية" ينظم قافلة توعوية بأسوان تستمر حتى الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نظم وعاظ الأزهر الشريف العديد من اللقاءات التوعوية في قرى ومدن محافظة أسوان ضمن فعاليات القافلة التي وجهها مجمع البحوث الإسلامية إلى المحافظة يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأوضح بيان للمجمع اليوم أن أعضاء القافلة نفذوا عدة برامج توعوية تشمل الدعوة إلى تهذيب النفس وتدريبها في شهر الصيام، والإعلاء من قيمة الإنسانية والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام والاستعداد لاغتنام فرص شهر رمضان، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة بين الناس.

ولفت البيان إلى أن وعاظ المجمع يركزون - خلال لقاءاتهم اليومية مع الجمهور - على مجموعة من القيم الإنسانية على رأسها التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، واستدعاء معاني الانتصار على النفس من خلال استحضار نماذج تاريخية ووقتية في هذا الشأن، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والدفاع عنه.‏

وتشكل القافلة مجموعات عمل للتواصل مع فئات المجتمع لتوعية الناس، وحثّهم على فضائل الأعمال وإحياء قيم التراحم والتكافل في المجتمع في المساجد ومراكز الشباب والنوادي.