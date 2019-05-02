الثقافة تنظم برنامج "هل هلالك" خلال شهر رمضان للسنة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، فعاليات برنامج "هل هلالك"، خلال شهر رمضان الكريم، اعتبارا من ٦ رمضان، ويستمر لمدة ١٥ يوما، بساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وذكر القطاع، في بيان اليوم الخميس، أن الجمهور سيستمتع برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس، يوميا طوال فترة البرنامج.

ويحيى المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين، حفل افتتاح البرنامج، ويعيش رواد "هل هلالك"، ليلة رمضانية فى المديح النبوى وحب آل البيت، وأشهر الأغاني الدينية.

واحتفالا بذكرى العاشر من رمضان فى نصر أكتوبر، يحيى الفنان محمد ثروت حفل يوم ١٠ رمضان، حيث يتغنى بباقة من أشهر أغانيه، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية التي ظهرت على الساحة الغنائية خلال نصر أكتوبر المجيد.

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وتحيى الفنانة فاطمة محمد علي، حفل ختام برنامج "هل هلالك"، حيث تشدو بأشهر أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على مدار أيام عرض البرنامج، بأروع الاستعراضات والفقرات الفنية لفرقة "رضا" والفرقة القومية للفنون الشعبية والفرقة القومية للموسيقى الشعبية والسيرك القومي، وفريق (لايف تيم) وفرقة "أنغام الشباب".

ويقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، يوم ١٧ رمضان، حفلا غنائيا موسيقيا لأعضاء الفرقة الموسيقية بالمركز، كما يقوم المركز بتوثيق فعاليات البرنامج، مستخدما أحدث التقنيات والكاميرات التي حصل عليها حديثا.

ولهواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية من الأطفال، يقدم القطاع ورشا فنية في "ركن الطفل" للفنانة سها كحيل، أيضا طوال فترة برنامج "هل هلالك".

ولأول مرة يشهد برنامج "هل هلالك" هذا العام، حفلا موسيقيا لاوركسترا "النور والأمل" يوم ١١ رمضان، وأمسية شعرية فنية للشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت بمصاحبة فرقة محمد باهر الموسيقية يوم ١٢ رمضان، وعرضا فنيا لأعضاء مركز الحفني لذوي القدرات الخاصة يوم ١٣ رمضان، ومشاركة من "كورال أطفال" جمعية الصعيد للتربية والتنمية يوم ١٨ رمضان.