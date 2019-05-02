محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
يبدأ إبراهيم فاروق، صاحب أحد ورش صناعة الشماسي بشارع الخيامية، الاستعداد لموسم الصيف، في شهر مارس من كل عام، لتلبية احتياجات الشواطئ الخاصة والأفراد، الراغبين في شراء "شمسية البلاج".
ويقول فاروق، إن صناعة الشماسي تأثرت بالحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، "الكل بقى عايز يصلح الشمسية بدل ما يشتري شمسية جديدة".
ويأمل أصحاب ورش الشماسي في موسم صيفي ساخن في المبيعات خلال هذا العام.
في هذا الفيديو يتحدث فاروق عن صناعة الشماسي في الخيامية ومراحل تصنيع الشمسية وأسعارها.
كانت هذه تفاصيل خبر صناعة "الشماسي" في الخيامية تأمل في انتعاشة مع دخول موسم الصيف (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.