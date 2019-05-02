محافظ أسيوط: نقل "سيرفيس الغنايم" من موقف الشادر القديم إلى "نزلة عبد الله" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن نقل موقف سيارات الأجرة "السرفيس" الخاص بمركز الغنايم من موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبد الله بعد تطويره وإعادة هيكلته استكمالًا لخطة المحافظة الشاملة التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة بنقل المواقف على مستوى جميع المراكز خارج الكتل السكنية وتطويرها وتنظيمها لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم وتساهم في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام.

وأوضح المحافظ أنه جرى تنظيم جميع المواقف في مدينة أسيوط، وأن موقف نزلة عبدالله أصبح يخدم قرى ومراكز الجنوب، وموقف الأزهر لخدمة قرى ومراكز الشمال، وموقف المعلمين الجديد لخدمة المحافظات، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة هيكلة مواقف السرفيس لتصبح أكثر تنظيمًا وتساهم في تحقيق السيولة المرورية.

ووجه المحافظ تعليماته لرئيس حي شرق ومديري إدارتي المرور والمواقف بمتابعة خطوط السير ونشر وتعليق لافتات تفيد نقل الموقف لتوعية المواطنين فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير والتعريفة المقررة والتنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها.

وأشار صلاح عامر مدير إدارة المواقف إلى إنه جرى صباح اليوم الخميس، نقل جميع سيارات موقف الغنايم من موقف الشادر القديم إلى موقف نزلة عبدالله بعد تطويره وإعادة تنظيمه مشيرًا إلى تعليق لافتات لإخطار المواطنين والتنبيه على السائقين بنقل الموقف قبل نقله بأسبوعين.