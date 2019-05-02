4 رصاصات تنهى حياة مدير مدرسة بمكة

كشفت مصادر اليوم الخميس، عن التفاصيل الأولية لمصرع مدير مدرسة بمحافظة العرضيات، إثر إصابته بـ4 رصاصات.

وقعت جريمة في مجمع مدارس «العوامر»، بقرية المروة، بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.



حيث لقي مدير المدرسة «م. ع. ش»، مصرعه بعد تلقيه 4 رصاصات من سلاح رشاش.



وبينت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة، وألقت القبض على الجاني، مشيرة إلى أن دوافع

الجريمة تعود لخلافات.

وأوضحت المصادر أن الخلاف الذي تسببت في الحادث يعود إلى أرض كان مدير المدرسة «مصلحًا» في حل مشكلتها.

وأضافت المصادر أن «القتيل» معروف بدماثة خلقه وأدبه الجم مع الجميع، ومن ثم، أثارت الحادثة صدمة لدى سكان القرية.