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السعودية تنفي دعمها لمشروع قرار أمريكي يخص الأرمن

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نفت  رسميًّا صحة ما تردد عن دعمها لمشروع قرار في الكونجرس الأمريكي يستهدف الاعتراف بإبادة الأرمن.

 

وقالت السفارة السعودية لدى أذربيجان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام

غير الموثوقة بأن سمو سفيرة السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونجرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية... هذا الحديث عارٍ عن
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الصحة وأن سفيرة البلاد في أمريكا لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونجرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن.

 

وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".

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