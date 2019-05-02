سقوط مروحية عسكرية جزائرية جنوبي البلاد

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مروحية عسكرية سقطت، اليوم الخميس، بالقرب من مطار قمار بمدينة وادي سوف، جنوبي البلاد. وادي سوف، جنوبي البلاد. وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه حسب المعلومات الأولية أصيب قائد المروحية ومساعده، مشيرة إلى أن المروحية سقطت بمنطقة زراعية بعد إقلاعها بقليل، وبعد ارتفاعها 20 مترا، بسبب عطل فني.

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