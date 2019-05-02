رئيس وزراء اليابان يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "من دون شروط" سعياً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين المتجاورين اللذين هما في حالة نزاع، كما ذكرت الخميس صحيفة يابانية.

بهذا الموقف، يخفف آبي -الذي يُعتبر من الصقور على صعيد السياسة الخارجية- من حدة خطابه حيال بيونج يانج في الفترة الأخيرة، وطلب عقد لقاء مع كيم لتسوية الملف البالغ الحساسية المتصل بخطف عملاء كوريين شماليين في السبعينات والثمانينات رعايا يابانيين.

وقال آبي، في مقابلة مع صحيفة "سنكاي شيمبون"، "أريد أن التقي الرئيس كيم جونج أون من دون شروط وأن أتحدث بصراحة معه بذهنية منفتحة". وأضاف "من المهم جداً لبلادنا أن نكون سباقين في إدارة هذا الملف".

وأكد "لن نتغلب على انعدام الثقة المتبادلة بين اليابان وكوريا الشمالية، إلا إذا قابلت السيد كيم مباشرة". وقال "آمل أن يكون زعيماً يستطيع اتخاذ قرار استراتيجي وأن يبدي مرونة حيال الأفضل لبلاده".

واليابان هي واحدة من القوى العظمى التي تتخذ، تاريخياً، واحداً من أكثر المواقف تشدداً حيال كوريا الشمالية، مما تسبب لها في المقابل بانتقادات لاذعة من بيونج يانج التي لم تتردد، بالتالي، بإطلاق صواريخ فوق أراضي اليابان.

لكن الزعيم الكوري الشمالي استفاد منذ سنة من التوافق حول شبه الجزيرة الكورية، لخوض حملة دبلوماسية لافتة ظلت اليابان الغائب الكبير عنها.

وفي اعقاب عدد كبير من الاجتماعات التي عقدت في الأشهر الأخيرة مع الرؤساء الكوري الجنوبي مون جاي-إن والصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب، التقى كيم الأسبوع الماضي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك.

وقال آبي للصحيفة اليابانية إنه طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، مساعدته على حل مشكلة خطف عملاء بيونج يانج مجموعة من اليابانيين.

واعترفت بيونج يانج في 2002 بخطف 13 يابانياً لتدريب جواسيسها على اللغة والثقافة اليابانية. بعد شهر واحد على هذه الاعترافات، أعيد خمسة منهم إلى اليابان. وقالت إن الباقيين توفوا.

ولكن طوكيو تقول إن عدد المخطوفين هو 17 شخصاً على الأقل وتشتبه في أن أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية خطفت عشرات آخرين.

وفي يناير الماضي، اقترح شينزو آبي "كسر حاجز الارتياب المتبادل" بين بلاده وكوريا الشمالية، واجتماعاً مباشراً مع كيم جونج أون وإقامة علاقات دبلوماسية.