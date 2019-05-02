كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة السورية المسلحة تستهدف القاعدة الروسية في اللاذقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزت انفجارات عنيفة منطقة جبلة الواقعة في ريف محافظة اللاذقية فجر اليوم الخميس، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وأكدت مصادر أن الانفجارات ناجمة عن استهداف مجموعات جهادية بالصواريخ مطار حميميم "القاعدة الروسية" الأكبر في سوريا وتصدي الدفاعات الروسية للصواريخ، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية أو المادية.

ويعد هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه في 7 أيام، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط صواريخ أطلقتها المعارضة المسلحة على ريف مدينة جبلة وأطرافها، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة4، بينهم سيدتان.