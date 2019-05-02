كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا تؤجل خدماتها وسط تهديد هجمات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الكنيسة الكاثوليكية في سري لانكا عن قرارها الأخير باستئناف خدمات الأحد في بعض الكنائس، اعتبارًا من 5 مايو، وسط استمرار ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد.

وذكرت بوابة "أدا ديرانا"، اليوم الخميس، نقلًا عن إدموند تيلاكاراتني المتحدث باسم أبرشية كولومبو، أنه لم يتم تحديد موعد استئناف خدمات الكنيسة.

يأتي هذا البيان، بعد يومين من إعلان رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث أن أول يوم أحد بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة على الجزيرة ستُعقد في بعض كنائس البلاد اعتبارًا من 5 مايو.