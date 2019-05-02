كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فصائل فلسطينية تطلق مقذوفات على إسرائيل بعد غارات على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت فصائل فلسطينية مقذوفين اثنين من غزة نحو إسرائيل، بعد غارات للطيران الإسرائيلي فجر الخميس على منشأة عسكرية لحماس، رداً على إطلاق مقذوفات متفجرة وحارقة على أراضيها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "رصد إطلاق مقذوفين من غزة صوب الأراضي الإسرائيلية" بعد تفعيل صافرات الإنذار في حوالي الساعة 05:40 بالتوقيت المحلي 02:40 بتوقيت غرينيتش في المجلسين الإقليميين بسدوت نيغيف وشعار هنيغيف، القريبين من القطاع.

وقبل ساعات، هاجمت الطائرات الإسرائيلية "عدة أهداف إرهابية في مجمع عسكري تابع لحماس في شمال قطاع غزة"، حسب بيان آخر صادر عن الجيش.

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وجاء ذلك بعد إطلاق عبوات متفجرة وبالونات حارقة من غزة نحو إسرائيل، ما تسبب في اندلاع حريقين بغابات في منطقة إشكول، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية.

وتعتبر إسرائيل، إلى جانب دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، حركة حماس تنظيماً إرهابياً، وتبقي على فرض حصار على القطاع براً، وبحراً، وجواً منذ أن استولى الإسلاميون على السلطة فيه.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حماس في غزة، مرة أخرى الثلاثاء، بعد إطلاق صاروخ من القطاع لكنه لم يعبر الحدود وسقط في البحر، ونُسب إلى "الجهاد الإسلامي"، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل".