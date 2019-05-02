كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 12 شخص إثر اجتياح إعصار هائل لرومانيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دمر إعصار هائل ضرب رومانيا، أسطح عشرة منازل في قرية درازنا وسلم حافلة ركاب، مما أسفر عن إصابة نحو 12 شخصًا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، نقلًا عن المحافظ جورج جاكوب.

وذكرت صحيفة "ستورم نيوز"، أن إعصارًا عملاقًا اجتاح المدن الرومانية وأحدث أضرارًا في المنازل والسيارات.

وحذرت مراكز التنبؤ بالطقس، الناس من مستوى الخطر "الأصفر" لرياح الأعاصير والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية. وحسب التقارير، استمرت الظروف الجوية السيئة حتى مساء يوم 1 مايو.