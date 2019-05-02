كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس أفغاني كبير يضع توصيات لمحادثات طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مجلس أفغاني كبير إلى سلسلة من التوصيات لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان بعد أربعة أيام من الاجتماعات في كابول.

وعقد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مجلسًا يضم أكثر من 3200 مشارك، يُعرف باسم لويا جيرغا، لصياغة استراتيجية مشتركة. والتجمع ينتهي يوم الجمعة.

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وناقش المشاركون، الذين قُسموا إلى عشرات من اللجان، العديد من القضايا، بما في ذلك وقف إطلاق النار في حرب استمرت 17 عامًا، وحقوق المرأة بما يتماشى مع مبادئ الإسلام.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، شرعت حركة طالبان ومبعوث السلام الأمريكي، زلماي خليل زاد، في جولة أخرى من المحادثات في قطر، حيث يحتفظ المتمردون بمكتب سياسي.

والتقى وزير الخارجية الإندونيسي، ريتنو مارودي، مع خليل زاد في الدوحة يوم أمس الأربعاء، بعد اجتماعه مع كبير مفاوضي طالبان، الملا عبد الغني بارادار، في اليوم السابق.