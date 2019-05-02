كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استراليا.. هيئة المحلفين في سيدني تدين رجل الخنجر بالإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُدين طالب الصيدلة الذي قام بطعن أحد المارة مرارًا وتكرارًا بخنجر في محكمة في سيدني بتنفيذ عمل إرهابي.

وكان إحساس خان، قد دافع بأنه غير مذنب في المحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز بسبب مرض عقلي عندما هاجم واين غرينجه، في ضاحية مينتو في سيدني باستراليا في العام 2016.

وأُدين خان، اليوم الخميس، خلال محاكمته السادسة من قبل هيئة محلفين رفضت دفاعه عن المرض العقلي.

وسيستمع القاضي إلى مذكرات النطق بالحكم في 23 مايو، حيث يواجه خان أقصى عقوبة السجن المؤبد.