كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحشد الشعبي" يحبط هجوما لـ "داعش" بعد ساعات من المواجهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احبطت قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة مطيبيجة على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأفاد موقع "الحشد الشعبي" أن، قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي أحبطت في وقت متأخر من ليلة أمس تعرضا لـ "داعش" في قاطع عمليات مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأضاف الموقع، أن، المواجهات استمرت لساعات وتمكن خلالها الحشد من قتل عدد من المهاجمين، فيما لاذ المتبقون بالفرار.

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وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.