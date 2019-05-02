كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستعد لإعصار خليج البنغال الخطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت السلطات الهندية بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الشرقي للبلاد قبل إعصار يمر عبر خليج البنغال.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن إعصار فاني قد يجلب رياحًا وأمطارًا "شديدة للغاية" عندما يضرب ولاية أوديشا الهندية يوم الجمعة.

Advertisements

وذكر المسؤولين، أن "فاني" يمكن أن يكون أسوأ عاصفة منذ عام 1999، عندما تسبب إعصار في مقتل نحو 10 آلاف شخص ودمر أجزاء كبيرة من الولاية.

وصرح مفوض الإغاثة الهندي الخاص لوكالة أنباء "برس ترست" الهندية، بأن الاستعدادات لـ"فاني" شملت أكبر عملية إجلاء في البلاد. وطُلب من السياح مغادرة مدينة بوري الشاطئية الشهيرة مساء الخميس.

وتم فتح أكثر من 800 مأوى ونحو100 ألف حزمة من المواد الغذائية الجافة جاهزة للإسقاط.