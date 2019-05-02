كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موظف سابق في المخابرات الأمريكية يعترف بتجسسه لصالح الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف، جيري شون شين لي، الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بتورطه في التجسس لصالح الصين.

وجاء في بيان صحفي نشرته وزارة العدل الأمريكية أن المتهم كان يخطط لتسليم الصين معلومات متعلقة بالدفاع الوطني الأمريكي.

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وأضاف البيان أن شين لي انتقل من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ عام 2007 حيث تم تجنيده مقابل 100 ألف دولار من قبل جاسوسين صينيين اثنين.

وسيتم إعلان الحكم في هذه القضية في الـ23 من أغسطس المقبل. ويواجه المتهم عقوبة السجن مدى الحياة.