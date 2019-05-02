كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن لسائح بولندي في إندونيسيا بتهمة الخيانة لمقابلته ناشطين بابوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت السلطات في إندونيسيا على جاكوب سكريبسكي، وهو سائح بولندي، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الخيانة بعد اجتماعه مع مؤيدي استقلال بابوا.

وقالت لطيفة أنوم سيريجار، إحدى محاميها، إن الطالبة البابوية سيمون ماجال، التي قابلها جاكوب سكريبسكي، وتواصل معها على فيسبوك حكمت عليها نفس المحكمة، اليوم الخميس بالسجن أربع سنوات.

وألقي القبض على جاكوب سكرزيبسكي، في وامينا، في أقصى شرق إقليم بابوا في أغسطس، واتُهم بالتآمر ضد الدولة الإندونيسية.