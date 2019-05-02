كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. عملية مشتركة بين قبائل صعدة والجيش اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفرف العلم اليمني على المرتفعات الجبلية المحررة بعملية عسكرية اتسمت بالدقة والمباغتة.

وأحكمت الشرعية السيطرة على جبال: القناصين وجبال البدر في منطقة المخنق، في جبهةِ كتاف الشرقية.

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وتهدف العملية المشتركة بين قبائل صعدة والجيش الوطني لتأمين الطريق بين محافظتي الجوف وصعدة، وكذلك إحكام تطويق مركز المديرية، وتعزيز قوة اندفاع قطاعات الجيش الوطني نحو مديرية الحشوة.

وفي مديرية قطابر سيطر الجيش الوطني على عموم شامية ال كراد وسوق العقر وتحرير 14 قرية جديدة.