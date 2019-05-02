- 1/2
- 2/2
ظهر الملك محمد السادس، في صورة حديثة، ، بـ”لوك شبابي”، أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.
ونشر سفيان البحري، مدير صفحة الملك محمد السادس على فايسبوك، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، صورة الملك مع شخص فرنسي بمحل “vHs ” في باريس، وظهر خلالها مرتديا قميصا شبابيا وجينز.
ويحرص الملك على الظهور في أنشطته الشخصية، بأزياء تلفت انتباه متتبعيه والشعب المغربي.
يذكر أن الملك تبرع بقيمة مليار سنتيم لأجل المساهمة في إعادة ترميم كتدرائية نورتدام في فرنسا، بعدما خربها حريق مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك في باريس…ظهر بـ”لوك شبابي” في جولاته المعهودة بالمدينة-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.