الملك في باريس…ظهر بـ”لوك شبابي” في جولاته المعهودة بالمدينة-صورة

ظهر الملك محمد السادس، في صورة حديثة، ، بـ”لوك شبابي”، أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر سفيان البحري، مدير صفحة الملك محمد السادس على فايسبوك، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، صورة الملك مع شخص فرنسي بمحل “vHs ” في باريس، وظهر خلالها مرتديا قميصا شبابيا وجينز.

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ويحرص الملك على الظهور في أنشطته الشخصية، بأزياء تلفت انتباه متتبعيه والشعب المغربي.

يذكر أن الملك تبرع بقيمة مليار سنتيم لأجل المساهمة في إعادة ترميم كتدرائية نورتدام في فرنسا، بعدما خربها حريق مؤخرا.