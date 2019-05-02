متفوقا على صلاح.. زياش ثالث أفضل لاعب في نصف نهائي دوري أبطال أروبا

حصل حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، على ثالث أحسن تنقيط في مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، والتي جمعت بين كل من توتنهام الإنجليزي وأجاكس الهولندي، وبرشلونة الإسباني وليفيربول الإنجليزي، ضامنا بذلك تواجده في التشكيلة المثالية.

وحصل النجم المغربي على تنقيط 8.0، وهو ثاني أفضل تنقيط في مباراة فريقه الأخيرة أمام تونتهام، بعد زميله فان دير بيك، مسجل الهدف الوحيد في مرمة “السبورز”، وهو الثالث في المباراتين معا خلف المتصدر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي تحصل على أعلى نقطة في هذا الدور، وبلغ نقطة 9.3، بعد أداءه المبهر، أمس الأربعاء، أمام ليفيربول.

وبصم النجم المغربي، زياش، على أداء رائع بملعب توتنهام الجديد، زاوج فيه بين المهام الهجومية والأدوار الدفاعية، ومرر تمريرة حاسمة منحت الهدف الوحيد في المباراة، كما خلق العديد من الفريق السانحة للتسجيل بتمريراته الدقيقة، القصيرة والطويلة.

Advertisements

وتفوق النجم المغربي، على اللاعب المصري، محمد صلاح، الذي حصل عل تقيط 7.7، وقدم هو الآخر مستوى كبير، في مباراة أمس أمام برشلونة، بالرغم من إهداره لفرصة سهلة، أمام الشباك الفارغة، كانت لتمنح فريقه أملا في مباراة العودة.

ويأمل زياش، إلى جانب مواطنه في فريق العاصمة الهولندي، نصير المزراوي، أن يكون أول ثنائي مغربي في فريق واحد يستطيع الوصول لنهائي عصبة الأبطال الأروبية، ولما لا أن يكون أول ثنائي يرفع “ذات الأذنين” عاليا.