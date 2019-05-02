جثة شرطي تستنفر السلطات في المحمدية

عثر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على جثة شرطي في منطقة “لافاليز” في مدينة المحمدية.

وأكدت مصادر أمنية لـ”اليوم24″ أن الهالك لقي حتفه بعدما سقط من أعلى الجرف، مساء أول أمس الثلاثاء، حيث كان يمارس هواية صيد السمك.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر السلطات المعنية، من أجل العثور على جثة الهالك، طوال أمس الأربعاء.

ونقلت جثة الشرطي إلى مستودع الأموات في مستشفى مولاي عبد الله في المحمدية، وتم فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة.