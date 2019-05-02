حكايات مع طارق دجني | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 08/ 05/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: معرض جاكاراندا، عمّان Advertisements يتكون المعرض من سلسلة من مطبوعات الحفر الضوئي اليدوية الغنية بالإضافة إلى نصوص عربية لمحمود درويش وسميح القاسم، ورومي وجبران، حيث يضيف الشعر بُعدًا مثيرًا للصورة.

يستخدم دجاني الصور العائلية القديمة وغيرها من المواد لإنشاء قصص وأفكار شعرية تعكس مشاعره وأفكاره الشخصية، وبحثه المستمر عن هويته الروحية والأرضية. العمل مظلم ومثير للاشمئزاز، مما يدل على الانفصال والألم والخسارة. في نفس الوقت، فإن عمق المشاعر الإنسانية المعروضة في الصور يوفر الأمل والتفاؤل في المستقبل. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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