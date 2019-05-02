انت الان تتابع تفاصيل خبر بينهم طفلان وامرأة.. مقتل 5 مدنيين في غارات على شمالي سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 12:55 مساءً - قتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، في غارات برية وجوية لقوات النظام السوري وداعميها، استهدفت أماكن مأهولة بالمدنيين في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة "الأناضول" أن الغارات استهدفت بلدة كنصفرة ومحيط قرى ترملة وبسقلا وحاس وعابدين جنوب شرق محافظة إدلب

وأضافت المصادر أن مدينة كفرنبودة شمال محافظة حماة وقرية الحويز بالريف الغربي للمحافظة نفسها، تعرضتا أيضاً لقصف بري وجوي كثيف.

وبحسب معلومات صادرة عن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فإن القصف الجوي الذي طال بلدة كنصفرة وقرية بسقلا، صباح الخميس، أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة العديد من الأشخاص.

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من جهة أخرى تمكنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر فصائل الجيش السوري الحر، من صد محاولة تقدم لقوات النظام السوري في مدينة كفرنبودة شمال محافظة حماة.

وتعليقاً على الغارات التي استهدفت بلدة كنصفرة وقرية بسقلا، أفاد موقع رصد حركة الطيران، التابع للمعارضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "مقاتلة روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية".

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر من العام نفسه.

ومنذ بداية 2019، كثفت قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، من هجماتها على منطقة خفض التصعيد.