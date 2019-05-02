انت الان تتابع تفاصيل خبر هكذا حاول "داعشي" تفجير طائرة إماراتية بمفرمة لحم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 12:55 مساءً - أدانت محكمة أسترالية، أمس الأربعاء، رجلاً بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران بإيعاز من تنظيم "داعش".

واتهمت الشرطة الرجل، ويدعى خالد الخياط وينحدر من لبنان، وشقيقاً له هو محمود الخياط، بالتخطيط لهجومين إرهابيين قالت الشرطة إن أحدهما هجوم بغاز كيماوي على الطائرة التي كانت متجهة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو 2017.

وتابعت الشرطة أن الشقيق محمود لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم، أثناء محاولته ركوب الطائرة في مطار سيدني.

وتمكنت السلطات من اكتشاف العبوة الناسفة وإخراجها من حقيبته، بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.

واعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة، إثر سلسلة مداهمات في سيدني.

وكانت الشرطة قالت إن نوعية المتفجرات التي استخدمت في تصنيع القنبلة هي ذاتها المستخدمة في الأعمال العسكرية، وتكون شديدة الانفجار.

وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الأسترالية: "إن هيئة المحلفين أدانت خالد وما زالت تتشاور بشأن محمود".

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وحددت المحكمة يوم 26 يوليو القادم موعداً للنطق بالحكم على خالد، حيث تصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة.

كما تشير التحقيقات أيضاً إلى أن الشرطة كشفت مخططاً كان في مراحله الأولية، لصنع جهاز لنشر غاز كبريتيد الهيدروجين السام. هذا المخطط أيضاً كان بإيعاز من داعش.

وعثرت الشرطة على مواد كيميائية أولية ومكونات أخرى لدى الشقيقين خالد ومحمود، لكن كان لا يزال أمامهما شوط كبير قبل تصنيع جهاز فعال.

وتبين أن مناقشات "تمهيدية وافتراضية" بين المتهمين و"داعش" تشير إلى مخطط لنشر الغاز في مكان مزدحم مثل وسائل المواصلات العامة.

وخلال جلسات محاكمة الشقيقين بالمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، كشف المدعون أنه خلال القبض على خالد عثر في محفظته على ورقة بها حروف عربية ورموز وأرقام.

خبراء التحليلات الجنائية والمترجمون أكدوا أن البيانات المكتوبة في الورقة هي المعادلة الرياضية لتصنيع الغاز السام القابل للاشتعال.

يذكر أن أستراليا كانت قد رفعت مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر 2014، وسط مخاوف من شن اعتداءات مستوحاة من تنظيمات مثل "داعش"، ومنذ ذلك الحين أحبطت 13 مخططاً إرهابياً.