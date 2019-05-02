إلغاء قداديس الأحد المقبل في سريلانكا

اسماء السيد - كولومبو: أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا الخميس إلغاء برامجها لاستئناف قداديس الأحد، بسبب "تهديد محدد" من وقوع اعتداءات جديدة ضد اثنين على الاقل من أماكن العبادة في الجزيرة الغارقة في الحداد الناجم عن مجزرة الفصح.

وقال متحدث باسم الكنيسة لوكالة فرانس برس ان رئيس اساقفة كولومبو، الكاردينال مالكولم رانجيت، كان يأمل في استئناف القداديس بصورة منتظمة في الخامس من مايو، لكن استمرار التهديد حمله على ارجائها الى أجل غير مسمى.

واضاف "بناء على نصيحة قوى الامن، قررنا ألا يقام أي قداس في اي كنيسة الأحد. ثمة تهديد ضد مكانين اثنين".

واحتفل الكاردينال مالكولم رانجيت الاحد الماضي بقداس نقله التلفزيون مباشرة. وكانت كل القداديس العامة قد ألغيت. وألغت الاحزاب السياسية الاربعاء ايضا تظاهراتها في الأول من مايو خشية وقوع اعتداءات.

وكان الكاردينال اعرب عن الامل في الاحتفال ببعض القداديس هذا الأحد، قبل استئنافها بصورة اشمل نظرا الى تطور الاوضاع. ومنذ اعتداءات الفصح، ينتشر حراس مسلحون خارج الكنائس.

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وكُلف حراس شخصيون حماية الكاردينال، وانتشرت مجموعة كبيرة من قوات الأمن حول منزله. ورفض في المقابل سيارة الليموزين المدرعة التي قدمتها الحكومة، مفضلا التنقل بسيارته العادية.

وقال "لست خائفا، لست احتاج إلى سيارات مدرعة للتنقل. الرب يحميني. لكنني أريد الأمن لشعبي وللبلد". لكن الكاردينال رانجيت أعرب عن مخاوفه بشأن سير التحقيق في هذه الموجة من الهجمات.

واعلنت الشرطة انها اعتقلت أكثر من 150 مشتبها به منذ مذبحة عيد الفصح. وأعلن المدير العام للأجهزة الصحية أنيل جاسينغ الخميس أن حصيلة هجومات 21 أبريل باتت 257 قتيلا، بعد وفاة أشخاص في المستشفى.

وأعلنت سريلانكا أنها حددت هويات 42 من الرعايا الأجانب بين القتلى. وذكرت وزارة الخارجية في بيان مساء الاثنين أن العديد من الأجانب الآخرين ما زالوا مفقودين وقد يكونون من أصحاب الجثث المجهولة الهوية في المشرحة في كولومبو.

وتتحدث الحصيلة الأخيرة عن 496 جريحا نقلوا إلى المستشفى، ما زال 47 منهم يتلقون العلاج، منهم 12 في العناية المركزة.