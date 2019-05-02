توقيف شخص أوهم بعض المواطنين بصيدا أن بإمكانه إنجاز معاملات لإخلاء سبيل موقوفين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت اللبناني "م. م" من مواليد عام 1982، بعد أن أوهم بعض المواطنين في صيدا أنّ بإمكانه إنجاز معاملات وسمسرة ل​إخلاء سبيل​ موقوفين في ​قصر العدل​، لقاء بدل مادي".

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